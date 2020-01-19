الاتحاد النسائي ينظم محاضرة توعوية بمنطقة “معفن”

نظم فرع الإتحاد النسائي الليبي في منطقة معفن محاضرة توعوية للمرأة، تمحورت حول دورها الفعال في المجتمع وما له من أثر كبير، إضافة إلى إثراء ثقافتها عن عدد من المواضيع الدينية وتعاملها مع المجتمع.

وتطرقت المحاضرة إلى عديد المواضيع التي من شأنها تسليط الضوء على الدور المهم للمرأة في المجتمع كتربية النشء، والمشاركة في بناء مؤسساته ومشاركتها للرجل ومايهم المجتمع من ثقافة وموعظة دينية.

وتخلل المحاضرة عدد من الأسئلة وتبادل الأفكار والآراء بين المحاضر والحاضرين، ويُمثل فرع الاتحاد النسائي الليبي بمنطقة معفن إحدى حلقات النشاط العام في بلدية تراغن نحو تثقيف المجتمع والرقي بمستوى المرأة داخل المنزل والمؤسسة على حد سواء.

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