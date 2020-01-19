استعدادات في الجفرة لإطلاق حملة تشجير

تتواصل الاستعدادات لانطلاق الحملة السابعة للتشجير بمختلف مدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء للموسم الحالي .

وفي هذا الاطار عقد بمدينة سوكنة الإجتماع التحضيرى لفرع الحملة الليبية للتشجير بمنطقة الجفرة بحضور رئيس اللجنة العليا للحملة و مندوبىن عن مكتب قطاع الزراعة والحرس البلدى وشركة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة وعضو مكتب دعم وتمكين المرأة ومشرفي الحملة في كلا سوكنه . هون . ودان . زله . الفقهاء .

جرى في الاجتماع مناقشة التحضيرات والامكانيات المتوفرة وفرق العمل الميداني وتحديد الاماكن والمقرات المستهدفة وانواع الشتول واعدادها وتوزيعها على المناطق والجهات التطوعية التي ستشارك فيها ..

واكد صالح الاشهب رئيس اللجنة العليا للحملة على ضرورة تفادي سلبيات الحملة السابقة والعمل على انجاح الحملة للموسم الحالي والاهتمام المتواصل بما يتم زراعته من الاشجار على حد سواء اشجار الغابات والمثمرة .