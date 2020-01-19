مسودة مؤتمر برلين بشأن ليبيا: تحث الامتناع على الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية

حثت مسودة بيان صادر عن مؤتمر برلين بشأن ليبيا، صباح اليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني، بضرورة امتناع جميع الأطراف عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
حثت مسودة بيان صادر عن مؤتمر برلين بشأن ليبيا، صباح اليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني، بضرورة امتناع جميع الأطراف عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
ونهب ثروة النفط علنا لتمويل جلب مرتزقة ليست عملا عدائيا ياحلاوة واتمنى من البرلمان باصدار قرار بتحويل عائدات النفط لمصرف البيضا فورا لمنع سيطرة المليشيات فى طرابلس على ثروة الشعب الليبى واخطار برلمانات الدول الكبرى بالقرار للمساعدة فى تطبيق ارادة الشعب اللييى
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