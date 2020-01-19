مسودة مؤتمر برلين بشأن ليبيا: تحث الامتناع على الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية

حثت مسودة بيان صادر عن مؤتمر برلين بشأن ليبيا، صباح اليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني، بضرورة امتناع جميع الأطراف عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.