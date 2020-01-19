مباحثات مغربية فرنسية بشأن ليبيا

بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع في ليبيا عشية مؤتمر برلين.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي فقد بحث الجانبان هاتفيا الأزمة الليبية وجرى التأكيد “على الدور الهام الذي تضطلع به المغرب وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي. وقد أسفرت هذه الجهود، على الخصوص، عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدولي”.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قال إن التدخلات الخارجية في ليبيا، سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الاستقرار بالبلاد.

وأضاف بوريطة أن المغرب يستبعد الحل العسكري في ليبيا ويرى أن هو الحل السياسي الذي يأتي من الليبيين أنفسهم، كما حدث في الصخيرات بمصاحبة ومواكبة من المجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية “لا يمكن أن يكون من الخارج”. بحسب موقع “نون” المغربي.