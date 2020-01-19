دي مايو: المسؤولية مشتركة مع تركيا بشأن ليبيا

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو نظيره التركي مولود شاوش أوغلو على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال دي مايو في تغريدة له بموقع الوزارة بـ “تويتر” إن “تركيا شريك رئيسي في تكنولوجيا المعلومات والاتحاد الأوروبي ومحاور أساسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي” مردفا “المسؤولية المشتركة عن تهدئة ليبيا”

ويعقد اليوم الاحد مؤتمرا دوليا في برلين لبحث الأوضاع في ليبيا بمشاركة 11 دولة وحضور قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأعلنت ألمانيا أن المؤتمر يعقد بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وتنص مسودة البيان الختامي للمؤتمر على الدعوة لوقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف وتعهد المشاركين في المؤتمر بالامتثال لقرارات مجلس الأمن بحظر الأسلحة إلى ليبيا ودعم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة يعتمدها البرلمان ودعوة جميع أطراف النزاع إلى استعادة العملية السياسية برعاية أممية ومطالبة مجلس الأمن والاتحادين الإفريقي والأوروبي والجامعة العربية باتخاذ إجراءات ضد معرقلي العملية السياسية ودعم إنشاء جيش موحد وشرطة خاضعة للسلطات المدنية المركزية والدعوة لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد وحث السلطات الليبية على الإغلاق التدريجي لمراكز احتجاز المهاجرين