تسريبات لمسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين

دعت مسودة البيان الختامي لقمة برلين بشأن ليبيا جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.

وبحسب رويترز تعترف المسودة بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي وستجري مناقشة المسودة خلال القمة.

وتأتي الدعوة بعد إغلاق كل المرافئ النفطية في شرق ليبيا قبيل عقد المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه 11 دولة لبحث الأزمة الليبية.

وقالت مصادر إعلامية إن مسودة البيان الختامي للمؤتمر تنص على الدعوة لوقف إطلاق النار من جانب جميع الأطرافوتعهد المشاركين في المؤتمر بالامتثال لقرارات مجلس الأمن بحظر الأسلحة إلى ليبيا ودعم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة يعتمدها البرلمانودعوة جميع أطراف النزاع إلى استعادة العملية السياسية برعاية أمميةومطالبة مجلس الأمن والاتحادين الإفريقي والأوروبي والجامعة العربية باتخاذ إجراءات ضد معرقلي العملية السياسية ودعم إنشاء جيش موحد وشرطة خاضعة للسلطات المدنية المركزية والدعوة لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد وحث السلطات الليبية على الإغلاق التدريجي لمراكز احتجاز المهاجرين.