رئاسة البرلمان تدعو النواب لحضور جلسة غد الاثنين

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الأعضاء لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد يوم غد الاثنين في مدينة بنغازي.

وكان النواب بحثوا خلال جلسة الثلاثاء الماضي التجاوزات التي ترتكبها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا واتفقوا على توجيه خطاب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بأن أي تواصل لا يكون بشكل فردي وإنما من خلال رئاسة مجلس النواب الليبي وبصفته الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادة الليبيين.

كما صوت النواب بالإجماععلى إعلان مدينة ” العزيزية ” مدينة منكوبة نظراً للأوضاع التي تمر بها المدينة.