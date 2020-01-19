“شكري” يلتقي “دي مايو” على هامش قمة برلين حول ليبيا

برلين-العنوان

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطاليلويجي دي مايو، وذلك على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث تناول الوزيران القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزيرين تطرقا إلى سائر الملفات الإقليمية محل اهتمام الجانبين، ومن بينها التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة، وتعزيز فرص نجاح عملية برلين السياسية عبر التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة ذلك المسار.