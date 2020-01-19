وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإيطالي على هامش مؤتمر برلين

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، أن الوزيرين تناولا في لقائهما القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الوزيران إلى سائر الملفات الإقليمية محل اهتمام الجانبين، ومن بينها التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة، وتعزيز فرص نجاح عملية برلين السياسية عبر التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة ذلك المسار.

وتستضيف برلين، اليوم الأحد، مؤتمرا في محاولة لإيجاد تسوية للأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وينعقد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية لضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير/ كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.