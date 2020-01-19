عضو في "الأعلى للدولة": السراج طلب حماية دولية بسبب إغلاق حقول النفط

قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن المجلس يستكمل مباحثات اختيار أعضاء “لجنة الأربعين”.

وأضاف، في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن مخرجات برلين تتضمن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل “لجنة الأربعين”، وأن الأعلى للدولة سيمثل بـ13 عضوا في اللجنة التي ستشكل بعد مؤتمر برلين، حيث اختار المجلس 11 عضوا حتى الآن.

ويمثل الـ13 عضوا الدوائر الانتخابية في ليبيا وهي 13 دائرة، بحيث تختار كل دائرة ممثل عنها.

وأشار إلى أن المؤتمر سيقر بتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد، وتقليص الرئاسي لثلاثة أعضاء، وتوكل هذه المهمة للجنة الأربعين التي ستضم أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وفيما يتعلق بطلب رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، بقوة حماية دولية، أوضح معزب أن هذا الطلب جاء على خلفية إغلاق الحقول النفطية في المنطقة الشرقية، وأن هذه القوة التي تحدث عنها تكون مهمتها حماية آبار النفط والحقول.

وأشار إلى أنه سبق مؤتمر برلين بالتصريح لدعوة المجتمع الدولي للتدخل ومنع إغلاق النفط الذي يعد المصدر الأساسي للدخل القومي الليبي.

وكان السراج قد دعا إلى نشر “قوة حماية دولية” في البلاد، في حال استأنفت قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملياتها العسكرية.

وقال السراج، في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية، قبل المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي يعقد في برلين اليوم الأحد: “إذا لم ينه خليفة حفتر هجومه، سيتعين على المجتمع الدولي التدخل عبر قوة دولية لحماية السكان المدنيين الليبيين”.

وأضاف: “سنرحب بقوة حماية ليس لأنه يجب أن نكون محميين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكان المدنيين الليبيين الذين يتعرضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر”.

واعتبر السراج، أن مهمة قوة مسلحة كهذه يجب أن تكون برعاية الأمم المتحدة، قائلا “إنه يتوجب تحديد الجهة التي ستشارك فيها، سواء كان الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية”.