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شكري يبحث مع مايو فرص تعزيز نجاح عملية برلين السياسية بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد نظيره الإيطالي لويجي دي مايو  وذلك على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا حيث تناول الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح أن الوزيرين تطرقا إلى سائر الملفات الإقليمية محل اهتمام الجانبين ومن بينها التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة وتعزيز فرص نجاح عملية برلين السياسية عبر التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة ذلك المسار.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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