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برلين | وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره التركي سبل الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو العلاقات بين البلدين ومؤتمر برلين حول ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بين الوزيرين في العاصمة الألمانية على هامش مؤتمر برلين الذي ينعقد لمناقشة السلام في ليبيا.

وقال بومبيو بأنه إتفق مع نظيره التركي على الحاجة إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار ، وآلية مراقبة موثوق بها لهذا الاتفاق.

ومن جانبه قال أوغلو في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” :”بحثنا مع بومبيو العلاقات التركية الأمريكية ومؤتمر ليبيا”.

وأشار إلى أن تركيا على اتصال مع جميع الفاعلين من أجل العودة إلى العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الكل يعرف ان ترامب يستخدم اردوغان ككلب صيد ينبح فى المكان الذى تحدده امريكا فمن قبل ادى دوره فى شمال سوريا وسيطرت امريكا على النفط واليوم امريكا تريد اجبار اوربا على توقيع اتفاق تجارة جديد مثل الصين فسلطت كهلبها المسعور على اوربا يهددها بالارهابيين حتى تستنجد بالامريكان فيغرد ترامب او يزيط فيتوقف الكلب اردوغان عن النباح فذيل الكلب اردوغان مرة يمسكه ترامب ومرة بوتن حسب الطلب

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