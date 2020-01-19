وزيرا خارجية مصر وإيطاليا يجتمعان على هامش “برلين”

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اجتماعاً مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن “الوزيرين تطرقا إلى سائر الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات المتسارعة على الساحة الليبية”.

وناقش شكري مع دي مايو “سبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول جميع أوجه الأزمة الليبية، إضافة إلى ضرورة تعزيز فرص نجاح عملية برلين السياسية عبر التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة ذلك المسار”.

وبدأت الوفود المشاركة في “مؤتمر برلين” بشأن ليبيا، السبت، بالوصول إلى العاصمة الألمانية عشية انعقاد المؤتمر الذي سيبحث عن حل للأزمة الليبية، وتثبيت وقف إطلاق النار.

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