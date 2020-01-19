وزير الخارجية الأميركي يلتقي نظيره التركي على هامش “برلين”

التقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على هامش مؤتمر برلين الذي ينطلق بعد ساعات بحضور قادة الدول المعنية بالملف الليبي وزعمائها.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إنه اتفق مع الوزير التركي على “الحاجة إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار والاتفاق على آلية رصد ومتابعة موثوق بها للإشراف على التزام أطراف النزاع”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى برلين مساء السبت وكتب في تغريدة له: “سأعمل مع قادة العالم ومسؤولي الأمم المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية في ليبيا”.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاجوس، قد صرّحت في وقت سابق يوم أمس بقولها: “واشنطن تدعم الشعب الليبي في بحثه عن حل سياسي ومستقبل أفضل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية