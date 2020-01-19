سلاح الجو يستهدف تمركزات لقوات الوفاق شرق مصراتة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية نفذ أمس السبت طلعات قتالية واستهدف من خلالها تجمعا لعناصر قوات الوفاق في طريق النهر شرقي مصراتة.

وأضاف المصدر أن الغارات الجوية استهدفت تحديدًا تجمعات لقوات الوفاق في منطقة زمزم جنوب شرق مدينة مصراتة، مشيرا إلى أن الهدنة المعلنة تستهدف فقط المنطقة الغربية دون المنطقة الوسطى.

وكان طرفا النزاع في ليبيا أعلنا وقفاً لإطلاق النار، بعد دعوة من موسكو وأنقرة حيث أعلنت، القيادة العامة للقوات المسلحة السبت الماضي، وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتبارا من منتصف ليلة السبت-الأحد، بحلول 12 يناير 2020.

فيما أفادت حكومة الوفاق الوطني في بيان أنه استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج “وقف إطلاق النار الذي بدأ من الساعة 00,00” الأحد، مشددة مع ذلك على حقها “المشروع في الدفاع عن النفس بالرّد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر”.

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