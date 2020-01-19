الكشف عن هوية المرتزق السوري الذي ظهر في تسجيل طائرة الخطوط الأفريقية المتجهة إلى ليبيا

دمشق-العنوان

كشف حزب سوريا المستقل، عن هوية أحد المرتزقة السوريين الذين ظهروا في تسجيل وهم على متن رحلة طائرة الخطوط الأفريقية القادمة من تركيا للانضمام لمسلحي الوفاق في طرابلس.

وأكد حزب سوريا المستقل أن المرتزق هو جمعة الحديدي، من مواليد حمص، وكان قيادي في جيش السنة في بداية الأحداث في سوريا، في فترة سابقة، قبل أن يلتحق بما سمي بالجيش الوطني، بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بالمعارضة المسلحة، ليشغل منصب قيادي في فيلق الشام.

وقال الحزب عبر موقع الرسمي “إن الحديدي كان بين السوريين المرتزقة الذين ذهبوا للحرب في ليبيا في صف الحكومة الإخوانية في طرابلس”.

وأضاف الحزب “إن الحديدي أظهر وجهه في الفيديو وتحدث، في حين أخفى الكثير من المرتزقة الآخرين وجوههم عنها، وظهر أحمد كرمو الشهابي، على قناة تركية، يشيد بالدور التركي في الأزمة السورية، ويؤكد إرسال مقاتلين إلى ليبيا”.

وقال الحزب “ظهر أحمد كرمو الشهابي أحد قيادي ميليشيات الجيش الوطني السوري، على قناة Akit TV التركية، وهو يؤكد إرسال عناصر مرتزقة سوريين من الجيش الوطني إلى ليبيا، وقال الشهابي في رده على سؤال: هل يرسل الجيش الوطني مقاتلين إلى ليبيا، رد الشهابي نعم.. إن شاء الله نحن نرسل جهاديين إلى كل مكان فيه جهاد”.

وأضاف الحزب “لقد تقدم كرمو بالشكر إلى الرئيس التركي وتركيا على كل الخدمات التي قدمها للسوريين، وقبل أن يذكر أن دماء عناصره وعناصر الجيش الوطني والسوريين فداء الخلافة العثمانية”.

وأشار الحزب إلى أن المرتزقة السورين الواصلين على ليبيا يحتاجون إلى منسق أعمال وترتيبات من أجل تأمين وصولهم إلى الفصائل المقاتلة، وتأمين إرجاعهم إلى سوريا في حين قتلوا في ليبيا.

وأكد الحزب أن المهدي الحاراتي يستقبل عناصر الميليشيات السورية المرتزقة، الذين يصلون إلى ليبيا قادمين من تركيا، للمشاركة في القتال إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانية. ويحدد لهم أماكن تواجدهم، ويفرزهم إلى الفصائل التي يجب أن يقاتلوا فيها. وفق المرصد السوري.

الحاراتي إيرلندي من أصل ليبي، ظهر في سوريا عام 2012 وهو يقاتل إلى جانب الفصائل المتشددة، وظهر فيما بعد في مقابلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعد الحاراتي مدرج على قوائم الإرهابيين المطلوبين في أكثر من بلد عربي، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المعارك التي خاضها في ليبيا وفي سوريا.