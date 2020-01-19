بوتين يصل إلى برلين ويلتقى أردوغان

قالت RT إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، حيث يلتقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبل انطلاق أعمال المؤتمر حول ليبيا.

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وقائد “الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر.

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.