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بومبيو يؤكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في برلين على هامش مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وقال بومبيو أنهما ناقشا عملية السلام في ليبيا، مضيفا “اتفقنا على الحاجة إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وآلية رصد موثوق بها في ليبيا”.

​كما ذكر بومبيو أنها أجرى “مناقشة مثمرة اليوم مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، في برلين”.

​وتابع “أكدت الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، وإنهاء كل التدخلات الأجنبية”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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