خارجية تركيا: هناك اتفاق على مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن مختلف الأطراف وافقت على مسودة مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال أوغلو في تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر “بعد وصولنا لبرلين الليلة الماضية أجرينا محادثات بشأن الإعلان المشترك الخاص بليبيا”.

وأضاف أن “هناك مسودة وافقت عليها الأطراف وسيتم عرضها اليوم على القادة “مؤكدا أنه يتوقع “نتيجة إيجابية”.

وأوضح المسؤول التركي أن جهود بلاده مع روسيا تنصب على وقف إطلاق النار لضمان نجاح المؤتمر.

وتنص مسودة البيان الختامي للمؤتمر على الدعوة لوقف إطلاق النار من جانب جميع الأطرافوتعهد المشاركين في المؤتمر بالامتثال لقرارات مجلس الأمن بحظر الأسلحة إلى ليبيا ودعم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة يعتمدها البرلمانودعوة جميع أطراف النزاع إلى استعادة العملية السياسية برعاية أمميةومطالبة مجلس الأمن والاتحادين الإفريقي والأوروبي والجامعة العربية باتخاذ إجراءات ضد معرقلي العملية السياسيةودعم إنشاء جيش موحد وشرطة خاضعة للسلطات المدنية المركزيةوالدعوة لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصادوحث السلطات الليبية على الإغلاق التدريجي لمراكز احتجاز المهاجرين