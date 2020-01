أخبار ليبيا24 قال وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو اليوم الأحد، ناقشت مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في برلين عملية السلام في ليبيا. وأضاف بومبيو بحسب الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على “فيسبوك” اتفقنا على الحاجة إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وآلية مراقبة موثوق بها. ومن المقرر أن ينعقد اليوم الأحد مؤتمر برلين حول ليبيا بمشاركة […]

