لجنة الخارجية النيابية تعلق على مقترح الرقابة الدولية لإقرار الهدنة

ليبيا – دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إلى ضرورة مشاركة جامعة الدول العربية بتنفيذ مقترح “الرقابة الدولية لإقرار هدنة” إذا تم إقراره والتوافق حوله.

العقوري قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إنه على جامعة الدول العربية التصدي لهذا الأمر ويجب أن يكون دورها مفصلياً فيه.

وأشار إلى أنهم يفضلون أن تكون القوات المرسلة عربية لأن وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية قد يعقّد الأزمة ويضاعف التوترات والتأكد من هوية ومواقف الدول التي ستشارك بإرسال قواتها للبلاد هل هي دول صديقة أم محايدة أم دولة عدوة.

كما أوضح أنه ينبغي أن تعرض تفاصيل أي مقترح للحل بما في ذلك الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم طبقاً للمقترح أو الاتفاق الأممي.

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