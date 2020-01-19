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“البريقة” تعلن آلية جديدة لتوزيع الغاز على المواطنين

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن تشكيل فريق عمل للبدء بتوزيع أسطوانات غاز الطهي على المواطنين مباشرة عن طريق نقطة التوزيع بمستودع الزاوية النفطي.

وأوضحت الشركة أن عمليات التوزيع ستتم تحت إشراف منسق المستودع حرصا منها على تجهيز غاز الطهي وإيصاله لجميع للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حلحلة المختنقات وتذليل الصعاب المتعلقة بسد حاجة المواطنين من أسطوانات غاز الطهي وتقديمها لهم، التي طالما واجهوا العديد من العراقيل من أجل الحصول عليها والتزود منها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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