“البريقة” تعلن آلية جديدة لتوزيع الغاز على المواطنين

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن تشكيل فريق عمل للبدء بتوزيع أسطوانات غاز الطهي على المواطنين مباشرة عن طريق نقطة التوزيع بمستودع الزاوية النفطي.

وأوضحت الشركة أن عمليات التوزيع ستتم تحت إشراف منسق المستودع حرصا منها على تجهيز غاز الطهي وإيصاله لجميع للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حلحلة المختنقات وتذليل الصعاب المتعلقة بسد حاجة المواطنين من أسطوانات غاز الطهي وتقديمها لهم، التي طالما واجهوا العديد من العراقيل من أجل الحصول عليها والتزود منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية