اخبار ليبيا الان

أردوغان يؤكد ضرورة وقف "سياسة حفتر العدوانية" لتحقيق السلام في ليبيا

تم النشر منذُ 3 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب ضمان قبول وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية خلال قمة برلين، حتى تتمكن ليبيا من تحقيق السلام والاستقرار.

وتابع الرئيس التركي، خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنه جب وضع حد للموقف العدواني لحفتر من أجل تنفيذ المسار السياسي ومراحل الحل الأخرى في ليبيا.

​وأضاف، بحسب وكالة “الأناضول”، “جهدنا المشترك حقق هدوءا نسبيا على الأرض ولكننا سنجني الثمار الأساسية لمبادراتنا مع انعقاد قمة برلين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك