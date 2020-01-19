راضي :مصر تتعامل وتدعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، بما يزيد الوضع تعقيدا ويباعد من حل الأزمة.

وطالب راضي في تصريح امس بضرورة حل الميليشيات الموجودة في ليبيا، والتعامل مع الجيش الوطني الليبي باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها، موكدا أن مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، وأنها تتعامل وتدعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط، والحكومات المنتخبة وهذا ما يجب مناقشته فقط.

وقال راضي إنه يجب التعامل مع التدخلات الخارجية التي زادت من مساحة الفرقة خاصة أن كل طرف له أجندته ومصالحه، ويجب التحرك فقط لمصلحة الشعب الليبي والدولة الليبية، موضحا أن مصر من أكثر الدول التي يمكن أن تتضرر من الأوضاع في ليبيا.

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