بومبيو وابن زايد يؤكدان الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار والعودة للعملية السياسية

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هامش انعقاد مؤتمر برلين اليوم الأحد، وزير خارجية دولة الإمارات عبدالله بن زايد.

ووصف بومبيو في تغريدة نقلتها الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية لدى ليبيا، أنه جرت مناقشة مثمرة خلال لقائه وزير الخارجية الإماراتي، أكدا خلالها على الحاجة إلى «وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى عملية سياسية تقودها ليبيا برعاية الأمم المتحدة، و إنهاء كل التدخلات الأجنبية في ليبيا».

وفي وقت سابق التقى بومبيو وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في برلين حيث بحثا عملية السلام في ليبيا، إذ اتفق الطرفان على «ضرورة التوصل لاتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وآلية مراقبة موثوق بها في ليبيا».

ويبحث المجتمع الدولي، اليوم، في قمة برلين التي ترعاها ميركل حلًّا للأزمة الليبية، وذلك بمشاركة 11 دولة تمثل كافة الأطراف الفاعلة أو ما يعرف بـ(خمسة + خمسة + واحد)، وبحضور ممثلين عن الاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

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