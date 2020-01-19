بوتين: روسيا وتركيا اتخذتا خطوة جيدة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تركيا وروسيا اتخذتا قرارا جيدا بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والجانبان المتنازعان استجابا للدعوة

وقال بوتين: “نحن نعمل بفعالية كبيرة في العديد من المجالات الرئيسية للسياسة الدولية، خاصة ذات الطابع الإقليمي. أقصد سوريا، كل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وأعني بالطبع، حل النزاع الليبي. لقد اتخذنا خطوة جيدة للغاية خلال الاجتماع الذي عقد في اسطنبول، دعونا الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار، وإلى وقف الأعمال القتالية، وعلى الرغم من أن بعض الحوادث لا تزال تحدث، ومع ذلك فقد استجاب كلا الطرفين لدعوتنا، ولقد توقف الأعمال القتالية على نطاق واسع”.

وأضاف بوتين: “في رأي، هذه بالفعل نتيجة جيدة للغاية، والتي خلقت الظروف المسبقة للاجتماع متعدد الأطراف اليوم هنا في برلين”.

وأشار بوتين إلى إنه لم يتم حل جميع القضايا في المحادثات بشأن ليبيا في موسكو، أحد الأطراف لم يدعم البيان، لكن من الضروري المضي قدمًا.

وأكد الرئيس الروسي أنه يجب شكر وزراء الخارجية ووزراء الدفاع الذين بذلوا قصارى جهدهم لضمان موافقة الأطراف المتعاقدة ودعم بيان مشترك