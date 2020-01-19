وزير الخارجية الفرنسي يبحث في الجزائر هذا الأسبوع تطورات الملف الليبي

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الجزائر هذا الأسبوع لبحث تطورات الملف الليبي في سياق الحراك الدبلوماسي الهادف إلى استئناف الحوار بين أطراف الصراع.

ومن المقرر أن يحل لو دريان في أول زيارة من نوعها لمسؤول فرنسي الى الجزائر منذ تولي قيادة جديدة رئاسة البلاد أين يناقش مع المسؤولين الكبار الملفات التقليدية المشتركة بخصوص الأزمات في ليبيا ومالي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب في الساحل، وحرية تنقل الأشخاص، والتعاون الاقتصادي حسبما نقلت مصادر دبلوماسية فرنسية الأحد.

وتتطلع فرنسا إلى استئناف مباحثاتها على أعلى مستوى مع الجزائر بعدما شهدت العلاقات بين الجانبين توترا خلال الأشهر الأخيرة، إذ اتهم مسؤولون جزائريون باريس بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية لبلدهم خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية التي أفضت عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

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وعلى اثر انخراط الجزائر مجددا في المشاورات لمحاولة العمل على حل سياسي للأزمة الليبية و الحراك الدبلوماسي الذي شهدته البلاد مع ايطاليا ومصر وتركيا تعمل فرنسا على استعادة موقعها التفاوضي مع الجزائر في ملفات إقليمية تهم البلدان.

وينتظر ان يلتقي الرئيسين الجزائري والفرنسي على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر الأحد بحضور ممثلي دول روسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، ومصر، وتركيا، وإيطاليا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى طرفي النزاع الليبي.



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