قيادي في جيش السنة..الكشف عن هوية أحد المرتزقة السوريين ضمن ركاب طائرة الخطوط الأفريقية

أخبار ليبيا24

كشف حزب سوريا المستقبل اليوم الأحد عن شخصية أحد المرتزقة السوريين الذين ظهروا مؤخرًا في مقطع فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي وهو في الطائرة في تركيا استعدادًا لنلقهم إلى طرابلس للمشاركة في أعمال القتال ضمن صفوف قوات الوفاق ضد القوات المسلحة.

وأوضح الحزب عبر موقعه الرسمي أن من بين المرتزقة الذاهبين للمشاركة في القتال في ليبيا المدعو جمعة الحديدي، وهو قيادي برتبة “مرتزق” من مواليد حمص.

وأشار حزب سوريا المستقبل إلى أن الحديدي كان قيادي في جيش السنة في بداية الأحداث في سوريا، في فترة سابقة، قبل أن يلتحق بما سمي بالجيش الوطني، بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بالمعارضة المسلحة، ليشغل منصب قيادي في فيلق الشام.

ولفت الحزب إلى كان الحديدي كان بين السوريين المرتزقة الذين ذهبوا للحرب في ليبيا في صف حكومة الوفاق “الحكومة الإخوانية” في طرابلس، حسب ماذكر الحزب على موقعه.

وأكد حزب سوريا المستقبل أن الحديدي أظهر وجهه في الفيديو وتحدث، في حين أخفى الكثير من المرتزقة الآخرين وجوههم عنها.

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