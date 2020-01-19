نائب تونسي: الديكتاتور أردوغان يدق طبول الحرب في المنطقة بنقلها مرتزقة سوريين إلى ليبيا

ليبيا – قال النائب التونسي منجي الرحوي إن الديكتاتور رجب طيب أردوغان قام باستدعاء راشد الغنوشي سرا لتوريط تونس في الحرب الدائرة في ليبيا.

الرحوي وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج”على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” المصري أضاف أن هناك مساءلة داخل البرلمان التونسي لبحث زيارة راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني إلى تركيا سرا،مؤكدا أن ولاءه إلى تركيا أكبر من تونس وولاءه للنهضة الإخوانية قبل الوطن.

وكشف النائب التونسي أن زيارة الغنوشي التي قام بها إلى تركيا سرا أدعى أنها كانت بصفة شخصية،لافتاً إلى أن الغنوشي كان يجب أن يستقيل من البرلمان قبل أن يذهب إلى تركيا حتى لا يتم الخلط بين صفته الشخصية وبين صفته كرئيس للبرلمان التونسي.

وأوضح أن إجراء مساءلة عن فحوى مقابلة الغنوشي أردوغان ضرورية،كاشفا أنه من المعلوم في تونس قيام حزب النهضة الإخواني بتسفير العديد من الشباب إلى سوريا وانضموا إلى داعش.

الرحوي أشار إلى أن الديكتاتور أردوغان يدق طبول الحرب في المنطقة وجدول أعماله قائم على الحرب وليس السلم وقام بنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية