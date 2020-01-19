قبيل مؤتمر برلين.. السيسي يلتقي بومبيو لبحث تطورات الملف الليبي

استهل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين باستقبال وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا في إطار انعقاد مؤتمر برلين، حيث أكد السيسي في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية الأزمة إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظي بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود.

من جهته أعرب “بومبيو”، عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، وخبرتها بالملف الليبي.