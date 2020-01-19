السيسي لـ«بومبيو»: لا تسوية للأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد، إنه «لا سبيل لتسوية الأزمة إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية».

ونقل الناطق الرئاسي المصري عن السيسي قوله خلال لقاء مع بومبيو، على هامش أعمال مؤتمر برلين، إن الحل يجب أن يكون «من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود».

وأعرب بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، وخبرتها بالملف الليبي، وفق الرئاسة المصرية.

ويترأس السيسي وفد مصر المشارك في قمة برلين التي ترعاها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بهدف إيجاد حلّ للأزمة الليبية، وذلك بمشاركة 11 دولة تمثل كافة الأطراف الفاعلة أو ما يعرف بـ(خمسة + خمسة + واحد)، وبحضور ممثلين عن الاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

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