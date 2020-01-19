معزب: السراج طلب حماية دولية بسبب إغلاق حقول النفط

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن المجلس يستكمل مباحثات اختيار أعضاء لجنة الأربعين.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد أوضح أن مخرجات برلين تتضمن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل لجنة الأربعين وأن مجلس الدولة سيمثل بـ13 عضوا في اللجنة التي ستشكل بعد مؤتمر برلين حيث اختار المجلس 11 عضوا حتى الآن.

وأشار إلى أن المؤتمر سيقر بتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد وتقليص الرئاسي لثلاثة أعضاء وتوكل هذه المهمة للجنة الأربعين التي ستضم أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب.

وفيما يتعلق بطلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أوضح معزب أن هذا الطلب جاء على خلفية إغلاق الحقول النفطية في المنطقة الشرقية وأن هذه القوة التي تحدث عنها تكون مهمتها حماية آبار النفط والحقول.

عضو مجلس الدولة الإستشاري لفت إلى أنه سبق مؤتمر برلين بالتصريح لدعوة المجتمع الدولي للتدخل ومنع إغلاق النفط الذي يعد المصدر الأساسي للدخل القومي الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية