لقاء تشاوري بين السراج وإردوغان قبيل انطلاق مؤتمر ليبيا في برلين

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الأحد، في ألمانيا مع الرئيس التركي رجب طيب إوردغان، قبل انطلاق مؤتمر ليبيا المنعقد في العاصمة برلين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء «يأتي في إطار التشاور والتنسيق تجاه المواضيع المطروحة أمام مؤتمر برلين، الذي يسعى لإيجاد حلول للأزمة الليبية».

وأوضح المكتب الإعلامي أن اجتماع السراج وإردوغان تطرق إلى وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الرئيسان التركي والروسي، حيث شدد السراج على أن «نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوة المعتدية».

وقالت وكالة «الأناضول» إن لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «المغلق»، جرى في مقر إقامة الرئيس التركي بفندق «الريتز كارلتون»، بالعاصمة الألمانية برلين.

وتستضيف ألمانيا قمة، دعت إليها 11 دولة هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.

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