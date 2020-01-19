الثني يمنح الأذن بتسليم بلدية تازربو عددا من الآليات الخدمية

ليبيا – منح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت الإذن بتسليم بلدية تازربو عددا من الآليات الخدمية من بينها سيارة إطفاء وذلك عقب الحرائق التي نشبت في بعض المحاصيل الزراعية للمنطقة.

الثني إستقبل في مقر تواجده في بلدية اجخرة بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية رئيس المجلس التسييري لبلدية تازربو إبراهيم جادالله بحضور كل من وزير التعليم فوزي بومريز ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير الصحة سعد عقوب.

ووافق الثني على تسليم بلدية تازربو بشكل عاجل سيارة إطفاء وسيارتي إسعاف كما أصدر تعليماته بتوفير جهاز أشعة طبية لمستشفى المنطقة، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع موسع لبحث احتياجات البلدية نظرا لما تمر به من ظروف آخرها تعرض عدد من أشجار النخيل للتلف نتيجة لنشوب حريق في الحقول الزراعية.

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