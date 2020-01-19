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العقوري يحمل الوفاق والمجتمع الدولي مسؤولية ما يترتب على إغلاق النفط

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب يوسف العقوري إن إغلاق المتظاهرين لميناء الزويتينة النفطي بشرق البلاد هو امتداد لحراك شعبي يطالب بالعدالة في توزيع عائدات النفط بين مناطـق ليبيا والاهتمام بالمناطق المنتجة للنفط والغاز.

وحسب موقع البرلمان فقد أعرب العقوري عن قلقه من تأثير التراجع في إنتاج النفط على الاقتصاد الليبي، ومن الأضرار التي قد تلحق بحقول النفط نتيجة ذلك الإغلاق، محملا حكومة الوفاق والمجتمع الدولي مسؤولية ذلك، وأوضح أنهم سبق وأن طالبوا بعثة الأمم المتحدة في عدة مناسبات بإدراج هذا الأمر ضمن أولوية الملفات التي يجب العمل عليها دون جدوى.

وأكد العقوري أن المناطق التابعة لشرعية مجلس النواب تعيش أوضاعا صعبة نتيجة عدم إعطائها مخصصاتها المالية من قبل حكومة الوفاق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • يجب على البرلمان ايجاد الية جديدة لتصدير النفط بعيدا عن سيطرة المليشيات الارهابية وبمساعدة اليونان التى تعترف بشرعية الحكومة المؤقتة وتتمنى تاديب اردوغان

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  • على الحكومة المؤقتة ان تقدم طلب لانضمام ليبيا لمنظمة غاز شرق البحر المتوسط مع مصر والاردن وقبرص واليونان واسرائيل وفرنسا ومعهم امريكا بصفة مراقب للاستفادة من المنظمة فى تصدير الغاز والحصول على العائد

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