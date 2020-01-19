العقوري يحمل الوفاق والمجتمع الدولي مسؤولية ما يترتب على إغلاق النفط

قال رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب يوسف العقوري إن إغلاق المتظاهرين لميناء الزويتينة النفطي بشرق البلاد هو امتداد لحراك شعبي يطالب بالعدالة في توزيع عائدات النفط بين مناطـق ليبيا والاهتمام بالمناطق المنتجة للنفط والغاز.

وحسب موقع البرلمان فقد أعرب العقوري عن قلقه من تأثير التراجع في إنتاج النفط على الاقتصاد الليبي، ومن الأضرار التي قد تلحق بحقول النفط نتيجة ذلك الإغلاق، محملا حكومة الوفاق والمجتمع الدولي مسؤولية ذلك، وأوضح أنهم سبق وأن طالبوا بعثة الأمم المتحدة في عدة مناسبات بإدراج هذا الأمر ضمن أولوية الملفات التي يجب العمل عليها دون جدوى.

وأكد العقوري أن المناطق التابعة لشرعية مجلس النواب تعيش أوضاعا صعبة نتيجة عدم إعطائها مخصصاتها المالية من قبل حكومة الوفاق.

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