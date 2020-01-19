اخبار ليبيا الان

كرموس: مؤتمر برلين يهدف للحفاظ على مصالح بعض الدول فقط

تم النشر منذُ 14 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

لييبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عا 2012  عادل كرموس إن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي يتوقف على اختيار الأسماء فقط خاصة أنه حسم خلال النقاشات السابقة بين المجلس والبرلمان إلا أن مناصري السراج قد يتمسكون به وعدم السماح بخروجه من المشهد بحسب تعبيره.

كرموس أشار في تصريح لوكالة”سبوتنيك” الروسية إلى أن الشارع الليبي يتطلع إلى الكثير من النتائج التي لن يأت بها مؤتمر برلين.

ونوّه إلى أن الشعب الليبي يأمل أن تتعامل الدول المتصارعة معه دون حسابات مصالحها أولاً، لافتاً إلى أن مؤتمر برلين يهدف للحفاظ على مصالح بعض الدول فقط خاصة أن السرعة في تحديده هذه المرة على الرغم من تأجيله أكثر من مرة يؤكد عزم الدول الحفاظ على مصالحها أولاً.

وإعتقد أن المؤتمر لن يخرج بأي جديد عن المؤتمرات السابقة في حين أن وقف إطلاق النار لن يستمر لأن ذلك لن يرضي من وصفهم بـ” حلفاء خليفة حفتر”.

واختتم قائلاً :” التوصيات قد تنضمن ضرورة الحوار بين الأطراف الليبية والدعوة لمؤتمر جنيف وأن الحديث عن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ستكون سهلة إلا أن الأزمة تتمثل في إعادة انتخاب السلطة التشريعية في ظل الظروف الراهنة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • وقف اطلاق مع وقف تصدير النفط سوف يجعل الدول التى احضرت السراج على سفنها تعيده من حيث اتى فى لندن ليتفرغ لاكل الشيكولاته

    رد

  • طيح سعدك يا هرواك
    المجتمع الدولي قرر تقسيم الوطن العربي جزء تحت سيطرة الفرس الماجوس وجزء تحت السلطان العثماني الذي انت احد خداميه يا تافه

    رد