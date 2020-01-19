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انطلاق أعمال مؤتمر برلين وبدء جلسة مغلقة للمشاركين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

انطلقت منذ قليل، أعمال مؤتمر برلين، بجلسة مغلقة للمشاركين، لبحث الأزمة الليبية.

وشوهد رؤساء الدول المدعوة إلى الاجتماع ملتفون حول مائدة واحدة، قبل أن يجري الإعلان عن الاجتماع المغلق، ومغادرة الصحفيين القاعة المخصصة له.

ويبحث المجتمع الدولي، اليوم، في قمة برلين التي ترعاها ميركل حلًّا للأزمة الليبية، ويحظى المؤتمر بمشاركة الدول الخمسة دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية.

كما يشارك في المؤتمر كل من الولايات المتحدة، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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