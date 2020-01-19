نحن فداء “الخلافة العثمانية”..قيادي في مليشيات الجيش الوطني السوري: سنرسل عناصرنا إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

ظهر أحد قيادي ميليشيات الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا المدعو أحمد كرمو الشهابي، على قناة Akit TV التركية، وهو يؤكد إرسال عناصر مرتزقة سوريين من الجيش الوطني إلى ليبيا.

وقال الشهابي في رده على سؤال المذيع، هل يرسل الجيش الوطني مقاتلين إلى ليبيا، فرد الشهابي :”نعم نحن نرسل جهاديين إلى كل مكان فيه جهاد”.

وأضاف القيادي :”عندما ننهي ظلم الرئيس السوري بشار الأسد، سوف نرسل المقاتلين إلى ليبيا لتخليصها من الظلم.

وقدم الشهابي الشكر للرئيس التركي وتركيا على كل الخدمات التي قدموها للسوريين، مؤكدًا أن دماء عناصره وعناصر الجيش الوطني والسوريين فداء ما أسماه بـ “الخلافة العثمانية”.

وكان حزب سوريا المستقبل كشف اليوم الأحد عن شخصية أحد المرتزقة السوريين الذين ظهروا مؤخرًا في مقطع فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي وهو في الطائرة في تركيا استعدادًا لنلقهم إلى طرابلس للمشاركة في أعمال القتال ضمن صفوف قوات الوفاق ضد القوات المسلحة.

وأوضح الحزب عبر موقعه الرسمي أن من بين المرتزقة الذاهبين للمشاركة في القتال في ليبيا المدعو جمعة الحديدي، وهو قيادي برتبة “مرتزق” من مواليد حمص.

وأشار حزب سوريا المستقبل إلى أن الحديدي كان قيادي في جيش السنة في بداية الأحداث في سوريا، في فترة سابقة، قبل أن يلتحق بما سمي بالجيش الوطني، بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بالمعارضة المسلحة، ليشغل منصب قيادي في فيلق الشام.

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