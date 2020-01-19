غوتيريش: حان الوقت لمنع اندلاع حرب أهلية شاملة في ليبيا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، تأكيده على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في ليبيا.

وقال غوتيريس، إن الوضع الراهن في ليبيا يهدد بخطر التصعيد الإقليمي، مشيرا إلى أنه هناك أكثر من 170 ألف شخص شردوا من منازلهم بسبب الصراع الجاري في ليبيا.

وأكد غوتيريس، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد تم خرقه مرارا وتكرار في ليبيا، لافتا إلى أن تداعيات الأزمة الليبية على دول الجوار واضحة وملموسة.

كما قال غوتيريس، “حان الوقت للقيام بعمل فوري وحاسم لمنع اندلاع حرب أهلية شاملة في ليبيا”، مجددا الدعوة إلى الأطراف الضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع الليبي إلى بذل الجهد لدعم وقف فعلي للقتال.