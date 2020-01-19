القائد العام يلتقي ميركل وماكرون في جلستين منفصلتين قبل انعقاد مؤتمر برلين

برلين-العنوان

أجرى القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الأحد قبيل انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا لقاءين منفصلين مع كل من المُستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقرّ المستشارية بالعاصمة الألمانية برلين.

وقد أكد القائد العام خلال الجلستين على الثوابت والمبادئ الوطنية.

وبدأت قبل نحو ساعة في برلين أعمال القمة الدولية حول ليبيا الهادفة إلى تعزيز وقف إطلاق النار والتمهيد لإطلاق عملية سلام، وفق صور نقلت مباشرة من المؤتمر، وذلك برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالوضع في ليبيا ومن المقرر أن تنتهي في وقت متأخر مساء.