الإتحاد الأوروبي: عزم تركيا التنقيب في المتوسط يهدد أمن المنطقة

ليبيا – حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط خصوصا في المياه القبرصية قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.

المتحدث باسم وزير خارجية الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وفي بيان له أمس السبت قال:”على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين”،وفقاً لوكالة “سبوتنيك”الروسية.

وأضاف:”نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة.