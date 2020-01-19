رداً على طلب السراج لقوات حماية دولية.. شيخ قبيلة ازوية: نحن من سيحمي الحقول النفطية

ليبيا – أكد شيخ مشايخ قبيلة زوية الشيخ السنوسي الحليق أن العمل والتنسيق لإغلاق كافة حقول وآبار النفط في كامل التراب الليبي مستمر على مدار الساعة.

الحليق أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد أن الخيار الشعبي الآن أمام أي تدخل أجنبي هو حمل السلاح من جميع فئات الشعب ومواجهة أي تدخل أجنبي.

وعن طلب قوات حماية دولية لحماية النفط،أضاف:” نحن من يحمي الحقول النفطي ونحن نمتلك 99% من الأراضي الليبي كما أن جميع الحقول النفطية والموانيء تحت أيدينا ونحن من يقرر حمايتها وإغلاقها أو فتحها”.

وأشار إلى أن البعض كان يريد تدمير الحقول والآبار النفطية إلا أن بعض القبائل دفعت دون ذلك والاكتفاء بالإغلاق فقط.

الحليق لفت إلى أن عمليات الإغلاق مستمرة بشكل تدريجي وأن الآبار التي أغلقت حتى اليوم بلغت 372 بئر لشركة الخليج المنتجة للنفط،مؤكداً أنه سيتم العمل للوصول للإغلاق النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية