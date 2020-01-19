انطلاق فعاليات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا

انطلقت بالعاصمة الألمانية برلين اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا، وعدد من رؤساء الدول الإقليمية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بإلاضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

هذا ويعد المؤتمر جزءا من العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا، حيث أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هدف مؤتمر برلين هو التزام جميع الأطراف المعنية بالحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، تمهيدا لفتح الطريق أمام حل سياسي.

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