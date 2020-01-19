مظاهرة داعمة للقوات المسلحة أثناء عقد قمة برلين

برلين-العنوان

تجمع عدد من المتظاهرين أمام مقر انعقاد قمة برلين حول ليبيا اليوم الأحد رافعين لافتات داعمة للقوات المسلحة في حربها ضد المليشيات والجماعات الإرهابية.

ورفع المتظاهرين مؤيدة للقوات المسلحة، وللقائد العام المشير خليفة حفتر، كما رفعوا لافتات منددة بالغزو التركي في ليبيا وإرسال المرتزقة لقتال القوات المسلحة في غرب ليبيا.

وبدأت اليوم الأحد في برلين القمة الدولية التي تجري برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالوضع في ليبيا، ومن المقرر أن تنتهي القمة في وقت متأخر مساء.

وتهدف القمة إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة ومليشيات الوفاق الموالية والمدعومة من تركيا في طرابلس والتمهيد لإطلاق عملية سلام، وفق صور نقلت مباشرة من المؤتمر.

وأفادت مسودة بيان ستخضع للنقاش في القمة بـ “دعوة جميع الأطراف المعنية لمضاعفة جهودها من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية وتخفيف التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار”.

التقى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في جلستين منصلتين، قبيل انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا مع كل من المُستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقرّ المستشارية بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال مكتب إعلام قيادة الجيش الوطني، إن القائد العام أكد خلال الجلستين على الثوابت والمبادئ الوطنية.