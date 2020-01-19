“218” تنشر بنود مسودة “مؤتمر برلين”

مسودة “مؤتمر برلين” تدعو إلى الامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا

المسودة تشدد على ضرورة محاسبة جميع الذين انتهكوا أحكام القانون الدولي وتحث جميع الأطراف على وضع حد للاحتجاز التعسفي.

المسودة تؤكد على الحاجة إلى مراجعة مالية للمؤسسات المالية والاقتصادية الليبية لدعم جهود إعادة توحيدها

المسودة تشجع على إنشاء آلية لإعادة الإعمار في ليبيا مع إعطاء الأولوية لمدن بنغازي ودرنة ومرزوق وسبها وسرت وطرابلس

المسودة تدعو إلى التوزيع الشفاف والمتساوي لعائدات النفط المسودة تؤيد إنشاء قوات جيش وشرطة تحت سلطة مركزية ومدنية بناء على محادثات القاهرة.

المسودة تدعو مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للتحرك ضد معرقلي العملية السياسية

المسودة تحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة تحت رعاية البعثة الأممية مما يمهد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية

المسودة تدعو إلى إنشاء مجلس رئاسي فعال وتشكيل حكومة ليبية موحدة وشاملة وفعالة يوافق عليها مجلس النواب

المسودة تدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى تطبيق وإنفاذ عقوبات مجلس الأمن ضد منتهكي حظر الأسلحة

المسودة تدعو إلى وقف أي دعم للأفراد والجماعات الإرهابية المحددة من الأمم المتحدة، ومساءلة جميع مرتكبي الأعمال الإرهابية

المسودة تؤكد على “الإنشاء الفوري” للجان فنية لمراقبة تحقق وقف إطلاق النار والتحقق منه

المسودة تؤكد على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا بكل الوسائل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

المسودة تدعو جميع الأطراف إلى الانفصال عن الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة

المسودة تدعو إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وإدماج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية

المسودة تدعو لاتخاذ خطوات موثوقة لتفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات من قبل جميع الأطراف.