بومبيو يبحث مع بن زايد مستجدات الأزمة الليبية

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مباحثات مع وزير خارجية الإمارات العربية عبد الله بن زايد اليوم في برلين.

وحسب السفارة الأمريكية في ليبيا فقد أكد بومبيو على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية تقودها ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وإنهاء كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا.

هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت اليوم عن لقاء سيجمع مايك بومبيو بممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وألمانيا والإمارات على هامش مؤتمر برلين، لمناقشة الأزمة الليبية والتأكيد عل الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والعمل على إيجاد توافق سياسي دولي لحل الأزمة بعيدا عن الحل العسكري.

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