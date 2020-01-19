الكهرباء تعلن فقدان 300 ميجاوات لمحطتي الزويتينة وشمال بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنها فقدت أكثر من 300 ميجاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة لمحطتي توليد الزويتينة وشمال بنغازي.

وبينت الشركة أن فقدان تلك الميجاوات جاء نتيجة قفل حقول الغاز بالخط الشرقي المغذي لهاتين المحطتين، مشيرة إلى انه في حالة استمرار انخفاض ضغط الغاز ستفقد الشركة قدرات إنتاجية أكثر من 300 ميجاوات.

ونوهت الشركة بحسب بيان لها بانه سيترتب عن ذلك زيادة العجز في الشبكة العامة ويحبط الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة الشركة من أجل رفع كفاءة الشبكة والتقليل من ساعات طرح الأحمال.