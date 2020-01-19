أبو الغيط: لا يمكن الدعوة لتسوية شاملة في ليبيا قبل وقف التدخلات العسكرية الخارجية "المفضوحة"

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه لا يمكن الدعوة لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، قبل وقف التدخلات العسكرية الخارجية “المفضوحة” في الأراضي الليبية.

القاهرة- سبوتنيك. وأكد أبو الغيط، خلال كملته أمام مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة الليبية الأحد، أنه لا يمكن نجاح وقف إطلاق النار في ليبيا دون التوصل لمعالجة جذرية لمشكلة الميلشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

وأوضح: لا يمكن لوقف إطلاق النار أن ينجح ويظل نافذًا بغض النظر ترتيباته ومهما كانت آليات مراقبته، دون التوصل إلى معالجة مبكرة وجذرية لمشكلة الميلشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة التي تعمل خارج إطار سلطة الدولة.

وأشار أبو الغيط، إلى أن استمرار وجود مثل هذه الجماعات يمثل تهديدًا لديمومة مسار وقف إطلاق النار، وللعملية السياسية التي يجب أن تكون مكملة وحاضنة له.

كما أعرب عن رفض الجامعة العربية “لكل مظاهر استقدام العناصر الإرهابية من الخارج، والاستعانة بالمرتزقة الأجانب، والتي لم تؤد سوى إلى تأجيج الصراع وتعقيد المشهد الأمني على الأرض”.