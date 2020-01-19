ماكرون: يجب وقف إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا

ماكرون أمام مؤتمر برلين: يجب أن يتوقف إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا

ماكرون يقول إنه يشعر بقلق كبير من وصول قوات سورية وأجنبية إلى طرابلس في ليبيا ويطالب بإنهاء ذلك فورا

ماكرون: على الأمم المتحدة التفاوض على بنود هدنة في ليبيا دون أن يفرض أي من الجانبين شروطا مسبقة