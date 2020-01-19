ماكرون: يجب وقف إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا

ماكرون أمام مؤتمر برلين: يجب أن يتوقف إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا
ماكرون يقول إنه يشعر بقلق كبير من وصول قوات سورية وأجنبية إلى طرابلس في ليبيا ويطالب بإنهاء ذلك فورا
ماكرون: على الأمم المتحدة التفاوض على بنود هدنة في ليبيا دون أن يفرض أي من الجانبين شروطا مسبقة
ماكرون يقول إنه يشعر بقلق كبير من وصول قوات سورية وأجنبية إلى طرابلس في ليبيا ويطالب بإنهاء ذلك فورا
ماكرون: على الأمم المتحدة التفاوض على بنود هدنة في ليبيا دون أن يفرض أي من الجانبين شروطا مسبقة
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