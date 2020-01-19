لماذا لم يشارك حفتر والسراج في “مؤتمر برلين”؟

بدأت فعاليات مؤتمر السلام حول ليبيا في برلين بمشاركة دولية دون حضور القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج رغم تواجدهما في ألمانيا.

ولم يشارك حفتر والسراج في الاجتماعات الخاصة بمؤتمر برلين لأن الحكومة الألمانية لم تدرج اسمي قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، في القائمة.

ويرى مراقبون ان السبب وراء ذلك ايضا، هو رفض اجتماع السراج وحفتر بشكل مباشر على طاولة واحدة، وهو ما حدث سابقاً في روسيا، وأكده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ونشر المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية قائمة بـ”المشاركين الدوليين في مؤتمر برلين حول ليبيا”، شملت زعماء كل من روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان، وفرنسا إيمانويل ماكرون، ومصر عبد الفتاح السيسي، وإيطاليا جوزيبي كونتي، وبريطانيا بوريس جونسون، والجزائر عبد المجيد تبون.

كما شملت القائمة كلا من زعيم جمهورية الكونغو ديني ساسو نغيسو، إضافة إلى وزيري الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ومدير الشؤون الخارجية في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يان جيتشي.

وضمت أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد الأوروبي موسى فكي محمد، وممثلين عن المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي